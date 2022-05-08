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İstanbul'daki TÜGVA temsilciliğine bomba bırakılması olayında bir tutuklama

08 Mayıs 2022 18:49

İstanbul'daki TÜGVA temsilciliği önüne el yapımı patlayıcı bıraktığı öne sürülen kişi tutuklandı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bıraktığı öne sürülen Besra Y. tutuklandı.

Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA temsilciliğine yönelik zaman ayarlı bomba bıraktığı öne sürülen Besra Y. ile onunla irtibatlı olduğu iddia edilen Kazım K'nin, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Besra Y. tutuklandı. Şüpheli Kazım K. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Besra Y, 26 Nisan'da gözaltına alınmıştı. Kazım K. de bir gün sonra polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. (AA)

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