İstanbul'daki toplu taşıma zammına protesto

Mecidiyeköy'de metrobüs durağında toplanan 'İstanbul Halkevleri', İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yaptığı toplu taşıma zammını protesto etti.

Geçen Cuma günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından toplu taşıma araçlarına yüzde 35'lik zam yapıldı.



Yapılan zamlarla tam bilet fiyatı 2,60 Türk lirasından 3,50'ye, öğrenci biletleri de 1,25 Türk lirasından 1,70 Türk lirasına yükseldi.

Zam fiyatları yeniden düzenlensin talebi

Mecidiyeköy'deki metrobüs durağında toplanan 'İstanbul Halkevleri', yapılan zammı protesto etti. Güvenlik amacıyla protestonun yapıldığı noktaya çok sayıda çevik kuvvet, özel tim ve sivil ekipler sevk edildi.



Grup, ellerinde pankartlar ile yetkililerden zam fiyatlarının yeniden düzenlenmesini istedi. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı protesto gösterisi, yapılan basın açıklamasının ardından sona erdi. (İHA)