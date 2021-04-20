İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali oynanmayabilir

Bu sezon İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali, Avrupa Süper Ligi nedeniyle yapılamayabilir. UEFA'nın yeni oluşumda yer alacak ve yarı finale çıkan Manchester City, Real Madrid ve Chelsea'yi diskalifiye edip kupayı Paris Saint Germain'e vermeye hazır olduğu iddia edildi.

Avrupa Süper Ligi organizasyonu sonrası Şampiyonlar Ligi'nin bu sezon ki akıbeti de belirsizliğini koruyor.

İngiliz basınından The Sun Şampiyonlar Ligi ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. İngilizler, UEFA'nın bu sezon yarı finale çıkan ve yeni organizasyonda yer alacaklarını açıklayan Manchester City, Real Madrid ve Chelsea'yi diskalifiye edip kupayı Paris Saint Germain'e vermeye hazır olduğunu yazdı.

Bu da bu sezon 29 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan finalin oynanamayacağı anlamına geliyor.