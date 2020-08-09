İstanbul'daki ofislerin yüzde 22'si boş; ofis kiraları yarıya indi

Pandemiden dolayı ofis ve mağaza kiralarında dramatik değişimler yaşanıyor. Capital dergisinin haberine göre 5 yıl önce Türkiye’nin en pahalı ofis ve rezidanslarının bulunduğu Levent-Maslak hattında yer bulunamazken bugün pandemiden dolayı boşluk oranları artıyor. Gayrimenkul danışmanlığı şirketi JJL’in raporuna göre İstanbul’daki ofislerin yüzde 22’si boş.

5 yıl önce İstanbul’da A sınıfı ofislerde 60 şirket yer değiştirirken geçen yıl bu sayı 93’e yükseldi. Bu yılın ilk 6 ayında ise 26 kurumsal şirket taşındı. Eylül’den itibaren düşen kiralar, pandeminin getirdiği yeni ofis talebi ve evden çalışmayla taşınmaların artması bekleniyor.