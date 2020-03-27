İstanbul'daki Koronavirüs şüphesi görülen 61 yaşındaki hastanın yakını: Test sonucunu beklerken kaybolduğunu öğrendik!

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 21 Mart’ta şüpheli görüldüğü için test yapılan 61 yaşındaki H.E’nin testinin kaybolduğu ortaya çıktı. İsminin açıklanması istemeyen hastanın akrabası S.A., ‘kabus’ diye nitelediği süreci anlattı.

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre, H.E’de yaklaşık 10 gün önce öksürük, burun akıntısı ve ateş şikâyetlerinin ortaya çıktığını belirten S.A., “21 Mart’ta Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldik. 21 Mart’ı 22 Mart’a bağlayan gece yarısı test için örnek alındı. Ağrı kesici verilerek hastamız taburcu edildi. Taburcu edilirken hastamıza evde karantina uygulaması konusunda uyarıda bulunuldu. Test sonucunun da birkaç gün içinde çıkacağı belirtildi” diye konuştu.

"İki gün sonra hastaneye yatırıldı"

S.A., şöyle devam etti:

“Taburcu edildikten iki gün sonra kayınpederimin rahatsızlığı arttı. Bunun üzerine Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne götürdük. Koronavirüs testi yapıldığını ve test sonucunu beklediğimizi ilettik. Kayınpederim hastaneye yatırıldı. Test sonucuna göre bir tedavi uygulanacağı söylendi, kayınpederim yalnız kalacağı bir odaya alındı.”

Hastaneden test sonucunu getirmelerinin istenmesi üzerine tekrar Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittiğini söyleyen S.A, “Hastaneye gittiğimde test sonucunun gelmediği ve Zeytinburnu Halk Sağlığı Merkezi’nden sonucu öğrenebileceğim söylendi. Halk sağlığı merkezine gittiğimde ‘Testin olmadığı’ söylendi. Örneğin alınmasının üzerinden günler geçmişti, test sonucunu beklerken kaybolduğunu öğrendik” dedi.

Bunun üzerinde Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek başhekim ve enfeksiyon uzmanları ile görüşmeye çalıştıklarını fakat görüşmelerine izin verilmediğini anlatan S.A., “Halk sağlığı merkezi kendilerine testin gelmediğini söylüyor. Bahçelievler Devlet Hastanesi test sonucuna göre hareket etmeyi bekliyor. Elimiz kolumuz bağlandı. Zamanın kritik olduğu ifade edilirken test nasıl kaybedilir?” diye isyan etti. S.A yaşanan bu skandal ile ilgili ALO 184 hattını arayarak, şikâyette bulunduğunu da belirtti.