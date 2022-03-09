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İstanbul'daki hâkim ve savcılar hava koşulları nedeniyle yarın idari izinli sayılacak

09 Mart 2022 17:07

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), hava koşulları nedeniyle perşembe günü İstanbul'daki hakim ve Cumhuriyet savcılarının idari izinli sayılmalarına karar verdi.

HSK'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünce yarın İstanbul için "turuncu" alarm verildiği, soğuk hava, yoğun kar ve kuvvetli rüzgar şeklinde olumsuz hava koşullarının beklendiği aktarıldı.Bu sebeple İstanbul'da görevli hakim ve Cumhuriyet savcılarının idari izinli sayılmalarının kararlaştırıldığı ifade edilen açıklamada, "Yargısal iş ve işlemlerin, hakim ve Cumhuriyet savcılarının nöbet hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar konulu (3) sıra sayılı yönergemiz kapsamında yürütülmesine karar verilmiştir." bilgisine yer verildi.

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