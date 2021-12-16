İstanbul'daki ekmek kuyruğu New York Times'da: Türkler enflasyonla boğuşuyor, fiyatların yükselişini izliyor

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The New York Times gazetesi, Türk lirası değer kaybeden, ürünlerin fiyatları artarken İstanbul’da görülen ekmek kuyruğunu mercek altına aldı.

The New York Times’dan Carlotta Gall imzalı haber “Çok sayıda Türk ekmek alamıyor, fırıncılar da üretemiyor” başlığıyla yayımlandı.

“Türkler, Türk lirası dolar karşısında erirken ve maaşları artık günlük temel ihtiyaçları bile karşılamazken artan enflasyonla boğuşuyor, fiyatların yükselişini izliyor. Çok sayıda insan devletin sattığı, ucuz ekmeklerle masalarını doldurmaya çalışırken çeşitli mahallelerde ekmek kuyrukları belirmeye başladı” ifadeleriyle başlayan haberde, İstanbul’da bu hafta görülen Halk Ekmek kuyruğundan izlenimler aktarıldı.

“Sırada bekleyenlerin pek çoğu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek başlarına bir iş gelmesinden korktukları için konuşmak istemedi. Konuşanlar da ismini vermedi” denilen haberde, yorumlar başladıkça atmosferin değiştiği aktarıldı.

Habere göre, sıradaki bir genç kadın “İnsanlara nasıl olduklarını sormanıza gerek yok, sırayı görüyorsunuz” derken, arkasındaki bir adamın da “Sabah akşam fiyatların arttığını görüyoruz” diye ekledi.

Haberde dünya genelinde gıda fiyatlarının pandemi döneminde tedarik zinciri sorunları, yükselen yakıt fiyatları, küresel eksiklikler gibi nedenlerle arttığı ancak şubattan bu yana Euro ve dolar karşısında Türk lirasının yüzde 50’ye yakın değer kaybettiği Türkiye’de sorunun daha “acı verici” olduğu belirtildi.

Fırıncıların şu an ekmeği kendilerine mâl olduğundan daha düşük bir fiyata satmak durumunda olduğu belirtilen haberde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin uygun fiyatlı ekmek tedariğini artırdığı, hükûmetin de fırıncılara un sağlayacağını duyurduğu aktarıldı.

Fırıncıların da iflas riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten haber, ekmek satışlarının düştüğü, fırıncıların ekmekleri Fırıncılar Odası tarafından belirlenen miktara satmakta zorlandığını aktarırken habere konuşan fırın sahibi Ahmet Uçar “Bu işi döndüremem. Un fiyatı süreki artıyor” dedi. Uçar, harcamalarını sürekli arttığını, kirasının da son olarak artırıldığını ancak satışların düştüğünü söyledi.