İstanbul'daki bir fabrikada patlama: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

İstanbul, Sultangazi'de metal bilye fabrikasında patlama oldu. Fabrika duvarının yıkıldığı olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.



Merkez Habibler Mahallesi'ndeki metal bilye fabrikasında saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikada bir süre sonra iddiaya göre tiner buharının etkisiyle patlama oldu. Patlamada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemelerde patlamanın şiddetiyle fabrikanın ön cephe duvarının bir otomobilin üzerine çöktüğü belirlendi. Öte yandan fabrika içerisinde büyük çapta hasar meydana gelirken iki otomobilin de hasar gördüğü tespit edildi. Tedbir amaçlı olay yerine UMKE ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Ekipler patlamayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)