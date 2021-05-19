T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da yüzlerce araçlık İsrail protestosu

19 Mayıs 2021 07:14

İstanbul'da bir araya gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeleri yüzlerce araçlık konvoy oluşturarak, İsrail'in, Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

İsrail'in, Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine dün akşam saat 19.30'da Vatan Caddesi'nde bir araya gelen yüzlerce kişi araç konvoyu oluşturdu.

Araçlarına Türk ve Filistin bayrakları asan sürücüler, yol boyunca korna çalarak İsrail aleyhine sloganlar attı. (DHA)

istanbulkonvoyisrail
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24