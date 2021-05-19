İstanbul'da yüzlerce araçlık İsrail protestosu

İstanbul'da bir araya gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeleri yüzlerce araçlık konvoy oluşturarak, İsrail'in, Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.



İsrail'in, Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine dün akşam saat 19.30'da Vatan Caddesi'nde bir araya gelen yüzlerce kişi araç konvoyu oluşturdu.

Araçlarına Türk ve Filistin bayrakları asan sürücüler, yol boyunca korna çalarak İsrail aleyhine sloganlar attı. (DHA)