İstanbul'da yurt fiyatları yüzde 100 zamlandı

Yüksek kiraların ardından erken rezervasyon yaptırmak isteyen öğrenciler yüzde 100 zamlı yurt fiyatlarıyla karşılaşıyor. Yurt fiyatları İstanbul’da aylık en düşük 4.500 TL’den başlayıp 12.500 TL’ye kadar yükselirken, yurt işletmecileri ise yükselen enflasyon, enerji ve personel maliyetlerini işaret ederek yüzde 100 zammın yeterli olmadığını ve hatta enflasyondan korunmak adına bazı kalemlerde de kısıtlamaya gidebileceklerini söylüyor.

Bloomberg HT'den Cemre Nur Karaca'nın haberine göre İstanbul aylık öğrenci abonman ücreti 78 TL olarak alınıyor. Gıda masrafları yaklaşık aylık 2 bin TL - 3 Bin TL, eğitim ve sosyal aktiviteleri dahil edildiğinde bir öğrencinin İstanbul’da konaklama dahil aylık masrafı yaklaşık 7.500 TL’yi buluyor. Duruma göre bu oran daha da yukarı çıkabiliyor.

yurtlarfiyatlar.com’un Kurucusu Tuğrul ARSLAN 2 yıldır pandemi nedeniyle yurt işletmecilerinin çok zor zamanlar geçirdiğini ve hatta sektörde kapanmaların da arttığını söyledi. Arslan, yurt işletmecilerinin enflasyondan korunmak adına 2022-2023 sezon fiyatlarını özellikle açıklamadıklarını, Nisan ayında verilen fiyatların bile yüzde 40-50 zamlı olduğunu söyledi.

“Yüzde 100’lük zam bile yurt maliyetlerini karşılayacak durumda değil”

Haziran ayı itibariyle yurt fiyatlarında yüzde yüz oranında zam yaşanacağını söyleyen Tuğrul Arslan, “Yurtların giderleri enflasyonla beraber aynı oranda artmış vaziyette. Özellikle kira oranlarında yüzde 100’den fazla artış var. Buna personel giderleri, enerji, gıda, lojistik ve temizlik maliyetlerini de eklersek aslında yüzde 100’lük zam bile yurt maliyetlerini karşılayacak durumda değil” dedi.





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