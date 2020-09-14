İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır, 11 yaralı

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>İstanbul'un Pendik ilçesi D-100 Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 1'i ağır, 11 yaralı kişi yaralandı. </p>\n<p>Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.</p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x7w6sqy" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"> </iframe></div>\n<p> </p>\n</body>\n</html>