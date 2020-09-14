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İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır, 11 yaralı

14 Eylül 2020 06:57

İstanbul'un Pendik ilçesi D-100 Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 1'i ağır, 11 yaralı kişi yaralandı. 

Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

 

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