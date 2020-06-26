İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci, veli ve sınav görevlileri metrodan ücretsiz yararlanacak 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Metro İstanbul, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenci, veli ve sınav görevlilerinin metrodan ücretsiz yararlanacağını açıklandı.

Açıklamada, "27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle sınav giriş belgelerini gösteren öğrenci, veli ve sınav görevlilerine hatlarımızda ulaşım ücretsiz olacaktır." denildi.

Aynı zamanda 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sefer saatlerinde yapılacak değişiklik ise şöyle duyuruldu:

27 Haziran Cumartesi günü 06:00-09:30 arasında güncel sefer tarifesi üzerinden;

Sınav süresince saat 09:30-15:00 saatleri arasında 15 dakika aralıklarla;

Sınav sonrasında 15:00 ve kapanış saatleri arasında ise güncel sefer tarifesi üzerinden yapılacaktır.

28 Haziran Pazar günü 06:00-09:30 arasında güncel sefer tarifesi üzerinden;

Sınav süresince saat 09:30-18:30 saatleri arasında 15 dakika aralıklarla;

Sınav sonrasında 18:30 ve kapanış saatleri arasında ise güncel sefer tarifesi üzerinden yapılacaktır.