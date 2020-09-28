İstanbul'da yeni kurulan ikinci baro genel kurulunu yaptı

"Çoklu baro" düzenlemesi kapsamında İstanbul’da kurulan ikinci baro, kuruluş genel kurulunu gerçekleştirdi. Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) delege göndermek için ekim ayında yapılacak 1 Olağan Kurul’a avukat Gönül Yıldız başkanlığında gidecek olan yeni baro, bir ilde kurulan ikinci baro olması sebebiyle de Türkiye’de bir ilk.

TBB ve 80 il barosunun itirazlarına ve muhalefetin "hayır" oyuna rağmen 15 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Çoklu Baro" düzenlemesinin ardından avukat sayısı 5 bini aşan illerde 2 bin imzayla birden fazla baro kurulmasının önü açıldı ve ilk adım İstanbul’da atıldı.

Kuruluş yetki belgesini Feyzioğlu verdi

İstanbul’da yaklaşık 2.5 aydır hazırlıklarını sürdüren hukuk dernekleri, gerekli 2 bin imzayı toplayarak geçen günlerde Türkiye Barolar Birliği’ne teslim etti. TBB Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilen başvuru dilekçesi sonucu 2 bin imzanın üzerinde bir rakamla başvuruda bulunan İstanbul 2 Nolu Barosu kurucular kurulu üyeleri Niyazi Paksoy, Necati Ceylan, Şengül Karslı ve Cavit Tatlı’ya kuruluş yetki belgesi TBB Başkanı Metin Feyzioğlu tarafından teslim edildi.

Yeni baronun başkanı avukat gönül yıldız

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre İstanbul 2 Nolu Barosu, aralık ayında yapılacak Türkiye Barolar Birliği seçimlerine delege gönderebilmek için de Kuruluş Genel Kurulu’nu Haliç Kongre ve Kültür Merkezi bahçesinde bugün gerçekleştirdi. Kurucular kurulu üyeleri başta olmak üzere baronun yeni üye avukatlarının da katıldığı genel kurulda avukat Gönül Yıldız tek başkan adayı olarak seçime girdi. Yıldız’ın başkan adayı olduğu listede ise yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: Necati Ceylan, Niyazi Paksoy, Cavit Tatlı, Şengül Karslı, Mustafa Ağca, Özcan Dolapçıoğlu, Yasin Şamlı, Perihan Özdemir, Gökhan Taran, Hatice Akkaya.

Cahit Özkan baronun kuruluş genel kurulunda konuşma yaptı.

AKP'li Özkan yeni baro kuruluş genel kuruluna katıldı

Öte yandan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan da İstanbul 2 Nolu Barosu’nun kuruluş genel kuruluna katıldı. Genel kurulda kürsüye çıkarak konuşma yapan Özkan, baronun kuruluş genel kurulu seçimlerine ilişkin sosyal medyadan da paylaşım yaptı. Özkan paylaşımında "Medeniyet değerlerimizden ilham alan, adalet, özgürlük ve demokrasi için mücadele verecek, hukuk ve hukukçunun kalitesini artıracak, ülkemizi uluslararası ihtilaf çözüm merkezine dönüştürecek İstanbul yeni baronun kuruluş genel kurulu gerçekleştirildi. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da sosyal medya hesabı üzerinden "İstanbul 2 No’lu Baro’nun kuruluş genel kurulu yapılmıştır. Görev alan meslektaşlarıma başarılar dilerim. Hayırlı uğurlu olsun" mesajını paylaştı.