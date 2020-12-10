İstanbul'da yediemindeki 54 aracı çaldılar

İki ay önce İstanbul Pendik’te aracıyla ilerlerken kontrollere takılan Ercan Güney’in otomobili ilçedeki yediemin otoparkına çekildi. Güney, parasını denkleştirene kadar aracını alanda bıraktı. Güney döndüğünde ise aracının çalındığını öğrendi.

Habertürk'ten Emrah Doğru imzalı habere göre, 2 ay önce İstanbul Pendik Köprüsü'nde aracıyla ilerleyen Ercan Güney mobil EDS’ye takıldı ve aracı trafik ekipleri tarafından sorgulandıktan sonra Pendik Yediemin Otoparkı'na çekildi. Güney, ödemesi gereken miktarı denkleştirene kadar aracını alanda bıraktı. Aradan geçen 48 günün ardından ödeyeceği tutar ile birlikte aracını almaya gelen Ercan Güney ise otomobilinin çalındığını öğrendi.

54 aracı TIR'a yükleyip götürmüşler

Söz konusu habere göre, içlerinde otopark sahibinin de bulunduğu 6 şüphelinin, delil bırakmamak adına güvenlik kamerasını söktükten sonra 54 aracı TIR'a yükleyip Tuzla’daki depoya gönderdiği belirtildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğerlerine ev hapsi cezası verildi.

“Şu an aracımın nerede olduğunu bilmiyorum"

Çalınan araçlar içinde kendi aracı da bulunan Ercan Güney, “Bana aracımın çalındığını söylediklerinde önce şaka zannettim. Yediemin otoparkından arabasının çalınacağı kimsenin aklına gelmez. Şu an aracımın nerede olduğunu bilmiyorum” dedi.