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İstanbul'da yağışlar trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 63'ü gördü

Yoğunluğun giderek artması bekleniyor

10 Eylül 2021 08:24

İstanbul'da haftanın son iş gününde erken saatlerden itibaren yağışların etkisiyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da yağışlar sabah saatlerinde etkili oldu. Yağışlar beraberinde haftanın son iş gününde trafikte yoğunluğu da getirdi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Özellikle D-100 karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İBB trafik haritasına göre yoğunluk yüzde 63 olarak ölçüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İlerleyen dakikalarda ise yoğunluğun giderek artması bekleniyor. (İHA)

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