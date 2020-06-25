İstanbul'da vapurlar 5 kuruş oluyor

İstanbul'da bugün alınan kararla şehir hatları vapurları 31 Ağustos 2020 tarihine kadar 10.00/16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak şekilde yeniden fiyatlandırıldı. Adalar'a giden vapurlar uygulamadan muaf olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün (UKOME) bugün yapılan toplantısında alınan karara göre İstanbul'da Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve Adalar hariç uğramalı hatlarda bilet ücreti 31 Ağustos'a kadar 5 kuruşa indiriliyor.

Uygulama 10.00/16.00 saatleri arasında geçerli olacak. Bu uygulamayla sabah saatlerindeki yoğunluğu azaltmak ve deniz ulaşımının özendirilmesi amaçlanıyor. Adalar'a yapılan seferler bu uygulamadan muaf tutulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kişisel sosyal medya hesabından vapurların 5 kuruş yapıldığını şöyle duyurdu:

"Daha çok vapur, daha çok deniz ulaşımı. Şehir Hatları vapurlarımızın kullanım ücretlerini, deniz ulaşımını yaygınlaştırmak ve esnek çalışma saatlerini teşvik etmek amacıyla 31 Ağustos tarihine kadar 10.00-16.00 saatleri arası 5 kuruşa düşürdük."