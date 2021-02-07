İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 37 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da polis ekipleri "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 37 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 5 kilo 764 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ve ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli ekipler, uyuşturucu operasyonu düzenledi. "Torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda 5 kilo 764 gram uyuşturucu, 50 litre uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 50 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 305 TL ele geçirildi. (İHA)