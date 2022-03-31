İstanbul'da metro, tramvay ve füniküler seferlerine Ramazan düzenlemesi

İstanbul'da Ramazan ayında metro, tramvay ve füniküler seferleri için düzenlemeye gidildi. Seferler 2 Nisan’dan itibaren 02.00’ye kadar devam edecek.

Ramazanın başlamasına günler kala İstanbul'da Ramazan boyunca geçerli olacak metro, tramvay ve füniküler sefer saatleri için düzenleme yapıldı. Sefer saatlerindeki düzenleme Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından duyuruldu.

Açıklamaya göre sefer saatlerindeki yeni düzenleme 2 Nisan saat 00:00 itibarıyla başlayacak.

Ramazan ayı boyunca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hatlarında seferler 02.00’ye kadar devam edecek.

Metro İstanbul paylaşımında "2 Nisan saat 00.00 itibarıyla Ramazan ayı boyunca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hatlarımızda seferlerimiz 02.00’ye kadar devam edecektir." ifadelerine yer verildi.