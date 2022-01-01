İstanbul'da ulaşım zammının ardından taksimetre kuyruğu

İstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için belirlenen noktalarda kuyruk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) UKOME aralık ayı olağanüstü toplantısında, taksilerde açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltildi.

Taksi şoförleri taksimetrelerini güncellemek için Bağcılar'daki belirlenen noktaya geldi.

Taksimetre güncellemesi için sabah saatlerinde gelenler kuyruğu oluşturdu.