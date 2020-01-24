İstanbul'da corona endişesi: Turist çiftin sevk edildiği hastanede maske tedbiri

İstanbul'da Büyükçekmece'de Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nin acil bölümüne alınan Çin uyruklu olduğu belirtilen turist çift, Maltepe’deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çiftin sevk edilmesi üzerine hastane çalışanlarının maske takmaya başladığı görüldü. Çift hakkında başta domuz gribi şüphesi üzerinde konuşulsa da uzmanlar alınan karantina önlemlerinin domuz gribi durumunda normal olmadığını belirtti.

İstanbul’da Çinli çift, domuz gribi taşıdıkları şüphesiyle Büyükçekmece’deki Mimar Sinan Devlet Hastanesinin acil bölümüne alınmıştı. İki kişi, kapatılan bir alanda tedavi altına alındı. Yapılan ilk tedavinin ardından Çinli turist ve eşi farklı ambulanslarla Maltepe'deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Karantina alanı oluşturuldu

Edinilen bilgiye göre Süreyya Paşa Göğüs hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde özel bir karantina alanı oluşturularak tedavi işlemi sırasında sağlık ekiplerinin yoğun önlem aldığı, hastalara müdahale eden personeller özel kıyafetler giydiği iddia edildi. Hastane görevlilerinin yüzlerine maske taktığı görüldü.

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun aktardığına göre turist çift ile ilgili koronovirüsü şüpheleri üzerinde duruluyor.

Habertürk'e konuşan Prof. Dr. Önder Ergönül, domuz gribi şüphesiyle karantina önlemlerinin alınmasının normal olmadığını söyledi.