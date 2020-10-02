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İstanbul'da trafikte tartıştığı kadının aracına saldıran kişi tahliye edildi

02 Ekim 2020 23:05

İstanbul Alibeyköy'de trafikte tartıştığı Sena Koçak'a hakaret ettiği ve aracının kaportasına çıkıp ön camını kırdığı iddiasıyla 4 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Emre Etyemez'in bugün görülen ilk duruşmada tahliyesine karar verildi.

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