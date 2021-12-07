İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 58 oldu

İstanbul genelinde beklenen yağışlı hava öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yağışlı hava nedeniyle mesai bitiminde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 58’e ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasında trafiğin yüzde 58 olduğu görüldü.

E-5 ve TEM'de yoğunluk yaşanıyor

Yoğunluğun Küçükçekmece mevkii Avcılar istikameti, Bakırköy-Şirinevler arası Ankara ve Edirne istikameti, Basın Ekspres Başakşehir istikameti, TEM Otoyolu Bahçeşehir Mevki Ankara istikameti, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa ve O-3 Bağlantı Yolu Otogar mevkiinde yoğun trafiğin olduğu görüldü.