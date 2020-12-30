İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu saat 17.50 itibarıyla yüzde 71'e ulaştı. Saat 21.00'da başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kentte trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasına göre saat 17.50 itibariyle yoğunluk yüzde 71'e yaklaştı. Hem iş çıkış saati olması, hem de kısıtlama nedeniyle yoğun trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM'de kaza oldu

TEM Otoyolu Esenyurt gişelerinde Avcılar istikametinde işçi midibüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 işçi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.