İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı

Yağışının etkisiyle, İstanbul'da İBB yoğunluk haritasına göre trafik durumu saat 18.00 itibariyle yüzde 72'ye yükseldi.

Yağışlı havanın etkisi ve vatandaşların kendi araçlarını tercih etmesi nedeniyle mesai bitiminde kentin ana arterlerinde trafik akışında yoğunluk arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasına göre kentte saat 17.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü.

TEM otoyolu ve D-100 kara yolunun bazı noktalarda trafik durma noktasına gelirken, yağışın da etkisiyle hasarlı kazalar yaşanıyor.