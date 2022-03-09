İstanbul'da kar alarmı trafiği; yoğunluk yüzde 69'a ulaştı

Meteoroloji'nin turuncu kodlu kar alarmı verdiği İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Okulların 14 Mart’ta kadar tatil edildiği İstanbul’da, İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre saat 18;00'den itibaren trafik yoğunluğu yüzde 69'a ulaştı.

Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre İstanbul'da dört gün boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Arnavutköy'e bağlı Hadımköy İstanbul Caddesi, İstanbul Havalimanı yolu ile Silivri, Çatalca, Bahçelievler ve Zeytinburnu'nun bazı kesimlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

İstanbul Valiliği de olumsuz hava koşullarına önlem amacıyla tüm okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini duyurdu. Bu durum akşam saatlerine doğru trafik yoğunluğunun da artmasına neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre saat 18:00'den itibaren trafik yoğunluğu yüzde 69'a yükseldi.