İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 65’e ulaştı

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sabah saatlerinde yüzde 1'e kadar düşen trafik yoğunluğu öğleden sonra arttı. Özellikle ana arter ve bağlantı yollarındaki trafik nedeniyle yoğunluk yüzde 65 oldu.

Mega kentte sabah saatlerinde yollar son derece sakindi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü. Ancak öğleden sonra bayram ziyareti ve geziye çıkanların etkisiyle trafik yoğunluğu arttı.

İBB verilerine göre yoğunluk saat 15.18 itibarıyla yüzde 65'i gösterdi.Özellikle birinci ve ikinci çevreyolları, bağlantı yolları ve sahillerde araç yoğunluğu var.