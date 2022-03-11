İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 13'e düştü

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler otomobillerini trafiğe çıkarmayınca yollar boş kaldı. İstanbul'un yollarında doluluk oranı iş çıkışı mesai saati bitiminde yüzde 13’e düştü. Yollardaki son durum Maltepe D-100 karayolunda havadan görüntülendi.

İstanbul’da kar yağışı ara ara etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle bir çok sürücü tedbirlere uyarak otomobillerini trafiğe çıkarmayınca yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, saat 18.28 sıralarında trafik yüzde 13 seviyelerine düştü.

Boş kalan yollardaki son durum Maltepe D-100 karayolunda drone ile havadan görüntülendi.