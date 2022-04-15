İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında trafik yavaş seyrediyor.

Anadolu Yakası D-100 kara yolu Uzunçayır-Bostancı arasında trafik iki yönde de ağır ilerliyor. TEM otoyolunda Ataşehir'de başlayan trafik yoğunluğu Samandıra mevkiine kadar devam ediyor.

Şile otoyolunda ise Üsküdar-Çekmeköy arasında iki yönde yer yer trafiğin yoğunlaştığı gözleniyor.

TEM bağlantı yolları ile sahil yollarında da yine yer yer yoğunluk görülüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde trafik yoğunluğu Altunizade'den başlıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Yakası'na girişte başlayan trafik yoğunluğu Ataşehir'e kadar devam ediyor.

Avrupa Yakası

D-100 kara yolu Ankara istikameti Zeytinburnu mevkiinde başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar sürüyor.

TEM otoyolunda Kağıthane mevkiinde başlayan yoğunluk ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü boyunca sürüyor.

Beyoğlu Galata Köprüsü sonrası başlayan ve sahil şeridi boyunca devam eden trafik yoğunluğu Sarıyer mevkiinde normale dönüyor.

TEM'de Edirne istikametinde Bağcılar-Bahçeşehir mevkii arasında trafikte aksamalar yaşanıyor.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde Topkapı mevkiinden başlayan trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu Küçükçekmece girişine kadar devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre, kentte saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü.