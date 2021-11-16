İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye para cezası

D20 Kemerburgaz-İstanbul Havalimanı yolunda araçlarıyla yan yana seyrederek trafik akışını engelleyen ve makas atarak ilerleyen 3 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye yönelik sosyal medya ve basın organlarında yer alan görüntüler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce incelendi.

İnceleme sonucu 34 GKH 25 plakalı aracı Umutcan T'nin, 34 LMB 01 plakalı aracı Sultan Ömer A'nın ve 34 GC 0007 plakalı aracı da Mükremin S'nin kullandığı tespit edildi.

Sürücülerden Umutcan T'ye makas atmaktan 1339 lira, saygısızca araç kullanmaktan 144 lira ve şerit izleme ihlalinden 314 lira olmak üzere toplam 1797 lira idari para cezası uygulandı.

Sultan Ömer A'ya makas atmaktan 1339 lira, yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamaktan 551 lira, teknik değişiklikten 144 lira, saygısızca araç kullanmaktan 144 lira, şerit izleme ihlalinden 314 lira ve sürekli sol şerit ihlalinden 314 lira olmak üzere toplam 2 bin 806 lira idari para cezası kesildi.

Mükremin S.'ye ise şerit izleme ihlalinden 314 lira, sürekli sol şerit ihlalinden 314 lira ve saygısızca araç kullanmaktan 144 lira olmak üzere toplam 772 lira idari para cezası uygulandı.