İstanbul'da toplu ulaşımda yeni dönem: Cep telefonuyla ödeme yapılabilecek

İstanbulkart Mobil uygulaması ile birlikte İstanbul'da şehir içi toplu ulaşımda fiziksel kart kullanma zorunluluğu kalktı, İstanbullular, telefonlarından QR kod okutarak ödeme yapabilecek.

İstanbul'da toplu ulaşımda kullanılmak üzere İstanbulkart Mobil uygulaması geliştirildi. İstanbulkart Mobil, ulaşımın yanı sıra market, müze, online alışveriş, taksi, kafe-restoran, akaryakıt istasyonları gibi pek çok alanda ödeme aracı olarak kullanılabilecek. Kullanıcılar, ulaşım ödemelerini cep telefonundaki uygulama üzerinden QR kod kullanarak yapacak.

IOS, Android ve diğer işletim sistemlerinde kullanılabilen İstanbulkart Mobil'de indirim hakları saklı tutulacak. Ayrıca, IOS işletim sisteminde TL ve abonman talimatı tanımlama işlemleri, yalnızca İstanbulkart’ı mobil cihaza okutarak yapılabilecek.

Uygulamadan, çevrimdışı QR kodla ödeme işlemi, TL ve abonman yükleme talimatı verme, vizeleme, HES kodu eşleştirme, ödeme ve yükleme noktalarını görüntüleyebilme gibi işlemler de kullanılabilecek.

"Herkes ücretsiz olarak ulaşabilecek"

İstanbulkart Mobil’in İstanbul halkının hizmet alması hususunda çok kıymetli bir teknolojik ürün olduğunu söyleyen BELBİM AŞ Genel Müdürü Nihat Narin, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ulaşım ödemelerini uçtan uca dijitalleştiren İstanbulkart Mobil’e dileyen herkes ücretsiz olarak erişebilecek ve güvenle kullanabilecek. İstanbulkart Mobil’i vatandaş odaklı bir mobil uygulama olarak hayata geçirdik. Arayüzünü daha kullanıcı dostu bir tasarımla yenilerken fonksiyonelliğini artırdık. Dijital kart özelliği sayesinde kullanıcılarımız ulaşım ödemelerini QR kod kullanarak kolayca yapabilir hale geldi. Üstelik QR kodla ödeme özelliğiyle tüm indirim haklarını saklı tutarak aktarmaları ve mesafe bazlı ücretlendirmeleri hesaplayan dünyanın ilk mobil ulaşım uygulaması oldu. IOS işletim sisteminde de aktif hale gelen NFC özelliğiyle TL yükleme ve abonman talimatlarını yalnızca İstanbulkartlarımızı telefonumuzun arkasına dokundurarak tanımlayabiliyoruz."