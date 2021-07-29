İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 15 zam yapıldı

İstanbul’da toplu taşıma ve servis ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı. Tam bilet fiyatı 3.50’den 4.05 TL’ye, öğrenci bileti 1.70’den 1.95 TL’ye çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık ettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantısında servis ve toplu ulaşım ücretleri zam teklifi görüşüldü.

Okul ve personel servis taşımacılığı ücretlerine yüzde 19.01 artış yapılması önerildi. Esnaf odası temsilcisi söz alarak yüzde 22 zam yapılmasını istedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, “bir ebeveyn olarak” yüzde 15'i geçmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Oylama sonucunda servis ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldı. 271 TL olan 0-1 kilometre arası için ücret 311,65 TL’ye yükseltilmiş oldu, diğer kademelere de aynı oranda zam oranı uygulandı.

Toplantıda daha sonra toplu taşıma ücretlerine yüzde 24.12 zam yapılması teklifi görüşüldü. Teklifte, en son bilet ücretlerine 6 Şubat 2020'de düzenleme yapıldığı, geçen yaklaşık 18 ay boyunca enflasyon değişiminin yüzde 23.34, yakıt ücret değişiminin yüzde 12.9, asgari ücret değişiminin de yüzde 34,43 oranında gerçekleştiği aktarıldı. 18 ayda elektriğe yüzde 32,45; doğal gaza yüzde 20.20; köprü ve otoyollara yaklaşık yüzde 25.50; Avrasya Tünel geçiş ücretlerine yüzde 97,42 oranında zam yapıldığı belirtildi.

Ekrem İmamoğlu; İBB'nin sağlıkçılara uzun süre ücretsiz ulaşım sağladığını, bunun 300 milyon liraya mâl olduğunu, 1 Temmuz'daki açılma ile bunun sona erdiğini söyledi. Bunların hepsinin sübvansiyon ile olduğuna, hükümetten belediyelere salgın nedeniyle katkı sunulmadığını hatırlattı.

İmamoğlu, düşen yolculuklar nedeniyle toplu taşımaya İBB bütçesinden yüzde 8'lik, yani 2.3 milyarlık sübvansiyon verildiğini belirtti. İstanbul'da toplu taşımaya fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"İETT'nin personel mal hizmet giderinde yüzde 48, akaryakıt giderinde yüzde 52, yedek parça gibi dövizle alınan malzemelerde yüzde 50'ye varan artış söz konusu. Bu artışlar tüm kurumlarda yaşandı. Avrasya Tüneli'nde yüzde 100'e yakın zam oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yüzde 51.4 zam yapıldı. Hiçbir kurum, hiçbir hükümet keyfe keder zam yapmaz. Ekonominin gidişinin neticesidir. Kimsenin elinde sihirli değnek yok."

Maliyet artışı nedeniyle belirli ölçülerde fiyat düzenlemesi yapmak zorunda olduklarını belirten İmamoğlu UKOME'nin değiştirilen yapısını eleştirdi. İmamoğlu, “Kurumlarımızın siyasi saiklerle zor duruma sokulmasına kimsenin hakkı yok. Bu hakkı kendinde görenlere halk hesabını sorar” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, zam oranının çok yüksek olduğunu belirterek, yüzde 15 oranında zam yapılması teklifinde bulundu. İmamoğlu, “Geçen ay zam teklifini neden reddettiniz, bu ay neden yüzde 15 zam veriyorsunuz. Ne zamana kadar veriyorsunuz? İnsafa mı geldiniz? Halkımıza açıklama yapalım” dedi.

Gelecek yıl temmuz ayına kadar bu zam oranının önerildiğini, bir yıl boyunca başka zam yapılmayacağını belirten İmamoğlu “Suçlu UKOME'yi bu hâle getiren. Size hesap sormuyorum. Çünkü diyor ki birisi ‘Topal ördek'. Birileri siyasi egosunu tatmin etmek istiyor” ifadesini kullandı.

AKP'li bir ilçe belediyesi temsilcisinin “Burayı seçim ofisine çevirdiniz” demesi üzerine İmamoğlu “İşine bak, hadsizlik yapıyorsun. Terbiye sınırlarını aşmayın” karşılığını verdi. İmamoğlu, sözlerini, “Seçilmiş iradenin düşürüldüğü durumu gözler önüne sermek için buraya geldim. Verdiğim hiçbir cevabı kişileri hedef alarak söylemedim, kurumlarını hedef alarak söyledim” diye sürdürdü.

İBB Başkanı İmamoğlu, teklifleri oya sundu. İBB yönetiminin hazırladığı yüzde 24 zam oranı reddedildi, yüzde 15 zam oranı kabul edildi. Tam bilet 3.50'den 4.05 TL'ye, öğrenci bileti 1.70 TL'den 1.95'e yükseldi.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürü Serdar Yücel, oturuma ara verildiği sırada, "17 yıldır belediyede çalıştım böyle kibirli, böyle kendini beğenmiş başkan görmedim" demesi üzerine Ekrem İmamoğlu salona geri dönerek, "Arkamdan ne dedin" diye sordu. Ortamın gerildiği anlarda İmamoğlu, sözlerini "Arkamdan ne dedin duymadım. Bak, ben seni muhatap almadığım için muhatap mı alınmak istiyorsun. Ben kurumunu muhatap alıyorum" düşüncesini dile getirdi.

Bakanlık temsilcisi Yücel de İmamoğlu'na, "Çocuk azarlar gibi azarlıyorsunuz" yanıtını verdi. (ANKA)