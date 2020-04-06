İstanbul'da toplu taşımada ilk kez yüzde 90'ı aşan bir azalma oldu

İstanbul'da toplu taşıma kullanımında düşüş devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, kentteki toplu taşıma kullanımıyla ilgili olarak son verileri Twitter hesabından bir görsel ile paylaştı.

Ongun, "İstanbul'un salgından en çok etkilenen il olması, 'Evde Kal' çağrılarına daha sıkı uyulması, 20 yaş altındaki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı gelmesi ile şehrimizdeki toplu taşıma kullanımında ilk kez %90'ı aşan bir azalma olmuştur" açıklamasında bulundu.

Ongun'un paylaştığı grafikte 5 Nisan Pazar günü İstanbul'daki toplu taşıma kullanımının yüzde 91,7 düştüğü görüldü. Grafikte toplu taşımayı kullananların sayısı ise 382 bin 492 olarak yer aldı.