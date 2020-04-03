İstanbul’da toplu taşıma araçlarına maske takmayanlar alınmayacak

İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcuların alınmayacağı öğrenildi.

Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar yerleri, market gibi insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden edinilen bilgiye göre; 4 Nisan'dan itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcuların alınmayacağı öğrenildi.

İBB'den 100 bin maske açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, toplu taşımaya getirilen maske zorunluluğunun ardından İstanbullulara 100 bin maske dağıtılacağını duyurdu.

Ongun, Twitter hesabında şu mesajı paylaştı: