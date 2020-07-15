İstanbul’da tarihi surların bir kısmı yıkıldı

İstanbul’un tarihi surlarının Sulukule kapısına yakın bir kısmı yıkıldı. Olayı sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, yıkılmanın gece 03:00 sularında meydana geldiğini belirtti.

Çevredeki rant dolayısıyla yapılan inşaatları eleştiren Polat, "Sonuç; 10 km uzunluğunda olağanüstü birikmiş bir sorun haline getirilmiş dünya mirası İstanbul Surları yıkılıyor. Koruma, cerrahi operasyon showları, ağır müdahale şantiyeleri kurmak değildir. Sabırla önleyici çalışmalar yapmakla koruma yapılabilir" dedi. Polat, bölge koruma kurullarından kısmi onayı bu hafta alabildiklerini belirtti.

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Polat şunları aktardı:

“Az önce (03.00) Sulukule kapısına yakınlarında tarihi surlarda yıkılma meydana geldi. 10 km alan büyük risk altında esaslı onarım bekliyor. Yıllardır ihtiyaç olduğu tartışmalı yüksek bütçeli restorasyon işleri, tarihi alanlarda emlak rantı amaçlı restorasyon görünümlü inşaatlar, Dünya mirası Osmanlı mahalleleri Süleymaniye ve Zeyrek’in yok oluş noktasına gelmesi, karasurları yokmuş gibi davranan, yüzünü başka yöne çeviren koruma sorumluları, bu kentin tarihi kimliğini rantın engeli gibi gören hakim bakış açısı, ülkenin koruma kamu bütçelerini, Koruma fonlarını bir master koruma ve yatırım programı değil, kendinden menkul keyfi tercihlerle belirleme, koruma kurumlarının uzmanlarının adeta feryat gibi yazdıkları durum raporlarına, beyanlara kulaklarını tıkamak, bu görüşleri kamuoyu ile paylaşmama…

Sonuç; 10 km uzunluğunda olağanüstü birikmiş bir sorun haline getirilmiş dünya mirası İstanbul Surları yıkılıyor. Biz bölge koruma kurullarından kısmi onayı bu hafta alabildik. İBB tüm gücüyle tarihi değerlerin mali ve işgücü açısından birikmiş sorunlarını yoluna koymak için ilk günden bu yana karınca gibi çalıştı, çalışacak.

Koruma, cerrahi operasyon showları, ağır müdahale şantiyeleri kurmak değildir. Sabırla önleyici çalışmalar yapmakla koruma yapılabilir. Böylece hem bütçeler doğru yönetilir hem de tarihi değerler yok olma aşamasına gelmez. Netice olarak İstanbul yılların ihmali ile tarihi değerleri konusunda büyük bir yokoluş ile karşı karşıya olduğunu kavramalı. Yıllardır kör, sağır, dilsiz olunan surlar konusunun önemini farketmeli, hem mali hem işgücü hem de zamanla yarışma açısından oluşan krizi idrak etmeli. İBB olarak İstanbul’un kültür varlıkları konusunu şehrin temel konusu olarak ele almaya ve tüm gücümüzle koruma konusuna eğilmeye devam edeceğiz. İstanbul tarihtir, tarih azami hassasiyet gerektirir. Tüm devasalaştırılmış sorunlar yumağına karşı İstanbul surlarını kurtaracağız. Tüm İstanbul sevdalılarını, korumacıları, tarih severleri bu yokoluş karşısında verdiğimiz mücadelede bizi yalnız bırakmamaya ve daha fazla duyarlılığa davet ediyorum. Konuyla ilgili tüm bilgileri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz.”

İstanbul Topkapı’da 3 Mayıs’ta da sur yıkılmıştı.