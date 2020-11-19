İstanbul'da taksilere sivil zabıta denetimi yapıldı

İBB, İstanbul’un prestij meydanları ve turizm bölgelerindeki taksilerde sivil zabıta denetimi başlattı. Bu denetimler sonucu, başta kısa mesafede yolcu almayan araçlar olmak üzere toplam 10 araca, kişi başı 392 lira ceza uygulandı; izin belgelerini 10 gün, taksi şoförlerinin ticari taşıma araç kullanım belgeleri ise 20 gün süre ile askıya alındı. İBB’nin sivil zabıta ekiplerinin denetimleri bundan sonra da aralıksız sürecek. Belli noktalarda taksilere yabancı dil konuşularak, turist gibi binilecek.

Son dönemlerde Alo 153 Beyaz Masa Çağrı Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) gelen yakınmaların çoğalması üzerine İBB, denetime çıktı. Avrupa Yakası Trafik Zabıta Amirliği’ne bağlı sivil ekipler tarafından gerçekleştirilen bu denetimler, özellikle İstanbul’un prestij meydanlarında ve turizm bölgelerinde yoğunlaştı.

10 araca kısa mesafe cezası

Denetimlerde İstanbul’un turizm markasını zedeleyecek faaliyetlerde bulunulması, yolcu seçilmesi ve kısa mesafeler için yurttaşların mağdur edilmesi gibi konulara dikkat edildi. Ekipler, toplam 130 araç denetledi. Başta İstanbul Otogarı olmak üzere Vezneciler, Yenikapı, Beyazıt, Taksim, Sirkeci ve Eminönü’nde toplam 10 aracın ilgilisine ceza kesti. Sivil ekiplerin, denetimler sırasında en çok karşılaştığı kabahat ise kısa mesafede yolcu alınmaması oldu.

Ceza alan taksiler 10 gün çalışamayacak

Zabıta ekipleri, denetimler sırasında kişi başına 392 lira idari ceza uyguladı. Ancak, yurttaşları mağdur etmenin cezası bu kadarla kalmadı. Denetimlerin ardından İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) de devreye girdi. Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) üzerinden denetime takılan araçların çalışma izin belgelerini10 gün, taksi şoförlerinin ticari taşıma araç kullanım belgeleri ise 20 gün süre ile askıya aldı. Böylece ceza alan araçlar, en az 10 gün boyunca çalışamaz hale geldi.

"İstanbul’un değişik yerlerine denetimlere yolluyoruz"

İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, sivil zabıta eliyle yapılan bu denetimlerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu konuda geçmişten bu yana yakınmalar vardı; ama müşterinin şikâyetlerini kanıtlama ve buna bağlı olarak da cezalandırma konusunda sorunlar çıkıyordu. Yakınmalar çoğalınca sorunu çözmek için sivil ekipler oluşturduk. Sivil zabıta ekiplerimizi, birer kişi ya da gerekirse birer çift, birer arkadaş gibi, İstanbul’un değişik yerlerine denetimlere yolluyoruz. Mevzuattaki karşılık neyse ona göre işlem yapılıyor. Bu yöntemlerin, caydırıcı ve etkili olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra, turist görünümünde, yabancı dil konuşan ekiplerle de denetimler yapacağız. Yoğun şikâyet olan her noktada ve her alanda bu denetimleri sivil elemanlarımız üzerinden sürdüreceğiz. Yapılan çalışmalarda toplumdan da çok olumlu tepkiler aldı. Sürekli hale getirmemiz isteniyor. Çünkü, bu konudaki yakınmalar artmaya başladı. Elbette taksi esnafından da ricamız var. Bu da onların, İstanbul vizyonuna ve mesleklerine yakışır şekilde, müşteriye herhangi bir ayrım yapmaksızın hizmet etmeleridir.”