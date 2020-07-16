İstanbul'da suya yüzde 12,6 zam

İstanbul halkının yüzde 75'inin kullandığı 0-10 metreküpe kadar olan ilk kademe için uygulanan 4 TL'lik metreküp fiyatının değiştirilmeden kalması, zam yapılmaması önerilmişti. Zam teklifi, AKP grubunun oyları ile reddedilmişti. Ret kararı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edildi.

TÜFE oranında zam

İade edilen zamlı su tarifesine ilişkin İSKİ tarafından hazırlanan yeni teklif İBB Meclisi'nin 16 Temmuz tarihli oturumunda gündeme geldi. Teklife ilişkin AKP grubunun çoğunlukta olduğu komisyonlar tarafından hazırlanan raporda, su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesine İSKİ tarafından yüzde 40'a varan zam önerildiği belirtildi.

Raporda bu teklifin reddi, tarife artışının TÜİK tarafından açıklanan 2020 yılı Haziran sonu itibariyle gerçekleşen bir yıllık TÜFE oranıyla sınırlı tutulması, 20 Temmuz 2020 tarihinden sonra geçerli olmak kaydıyla uygun görüldü. Yüzde 12,62 olan TÜFE oranında zamma ilişkin rapor mecliste bugün oya sunuldu ve kabul edildi.

"İSKİ'nin işleyişinde zorluklar çıkarır"

İmamoğlu, 2 Aralık 2019 tarihli iade yazısında İSKİ'nin bütçesinin kabul edildiği meclis oturumunda bütçede yer alan gelir kalemlerinin neredeyse tamamına yakınını oluşturan tarife teklifleri kabul edilmediği gibi gelirler arasında hiç de azımsanmayacak bir miktarı oluşturan bakım bedelinin de kaldırıldığını belirtmişti.

Bu durumun İSKİ'nin iş ve işleyişinde önemli zorluklar çıkaracağını vurgulayan İmamoğlu, "Genel Kurul'da kabul edilen İSKİ bütçesi ile tamamıyla uyumsuz bulunan ve bütçe denkliğini önemli ölçüde etkileyen 28 Kasım 2019 tarih ve 11 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı, belirtilen gerekçe çerçevesinde yeniden değerlendirilerek karara bağlanmak üzere İSKİ Genel Kurulu sıfatıyla Büyükşehir Belediye Meclisi'ne iade edilmektedir" demişti.

"Zam vatandaşları etkilemeyecek"

Zam kararının ardından açıklama yapan İBB Sözcüsü Ongun, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli İstanbullular; İSKİ faturalarında “bakım bedeli” kalktığı için son fiyat artışı vatandaşlarımızı etkilememiştir. Aksine, hanelerin %66’sı 10 metreküp su kullanmaktadır ve bu gruba suda indirim gelmiştir. Enflasyona göre diğer hanelerdeki artış da çok düşüktür" dedi.