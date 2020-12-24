İstanbul'da su tasarrufu için yeni önlem: Pilot bölge Beşiktaş

İstanbul susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya. Kente su sağlayan barajlardaki su yüzde 21 seviyelerine kadar düştü. Tasarruf uyarısında bulunan İSKİ, bunun için İstanbullulara "perletör" adı verilen 'musluk aparatları'ndan dağıtacak. Aparatla su tasarrufunun yanı sıra faturaların da düşmesi bekleniyor. Uygulama pilot bölge olarak belirlenen Beşiktaş ile başlayacak.

Konuyla ilgili Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'a konuşan İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, uygulanacak tasarruf tedbirlerini anlattı.

Tasarruf için ikili bir aparat (perletör) hazırladıklarını söyleyen Mermutlu, "Biz bunu bazı pilot bölgelerde, yüksek tüketimi olan evlere hediye edeceğiz. Bunu musluklarına taktıkları zaman su tüketimlerinin yarı yarıya düştüğünü görecekler" dedi.

Pilot bölge Beşiktaş

Mermutlu, dağıtım için pilot bölge olarak Beşiktaş'ı seçtiklerini dile getirdi. Hedeflerinin uygulamayı yaygınlaştırmak olduğunu belirten Mermutlu, "Aylık kullanımı 15 metreküpün üstünde olan konutlardan başlayacağız" diye konuştu.

"Su miktarını yarıya düşürüyor"

İSKİ Genel Müdürü, aparata ilişkin şu bilgileri verdi:

"Elinizi yıkarken kullanmadığımız zamandaki su miktarını yarıya düşürüyor. Bu aparattan önemli sonuç alacağımızı düşünüyorum. İstanbul genelinde konut konut tüketim miktarını biliyoruz. Yüksek tüketim yapan evlere bu aparatı taktığımızda önemli bir tasarruf sağlamış olacağız. Hem de konutların faturaları düşecek."