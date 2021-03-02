İstanbul'da su borusu patladı, motokurye açılan çukura düştü

Cadde kısa sürede suyla dolarken, patlama nedeniyle yolda yaklaşık 1 metrelik çukur oluştu. Araç sürücüleri göle dönen yol nedeniyle zor anlar yaşadı.

Cadde üzerinde biriken sularda ilerlemeye çalışan bir motokurye patlama nedeniyle oluşan çukura düştü.

Motorcunun yardımına çevredekiler koştu. Olay yerine gelen İSKİ ekipleri su akışını keserken, caddeye de güvenlik şeridi çekerek trafiğe kapattı. Patlama nedeniyle bir süre cadde trafiğe kapalı kalırken, trafik yoğunluğu oluştu. (DHA)