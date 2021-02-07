İstanbul’da sokağa çıkma yasağında sahillerdeki kalabalık dikkat çekti

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklardaki yoğunluk dikkat çekti.

Beşiktaş Bebek sahilinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bazı vatandaşlar banklarda otururken, bazılarının ellerinde kahvelerle yürüyüş yaptıkları görüldü.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saİçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonu, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasındaatleri arasında dışarı çıkılabiliyor.