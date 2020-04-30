İstanbul'da sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde taksiciler sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde sağlık çalışanlarını taksicilerin taşıyacağını açıkladı.

Vali Yerlikaya, Koronavirüs'e karşı uygulanan sokağa çıkma yasakları sırasında İstanbul'da taksicilerin sağlık çalışanlarını taşıyacağını duyurdu. Yerlikaya Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarımıza #Taksici'lerden büyük destek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, @BiTaksi ve @MasterCard_TR ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak" dedi.