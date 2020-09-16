İstanbul'da servis ücretleri ne kadar olacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimin ertelenmesi servişçileri olumsuz yönde etkiledi. Okulların 21 Eylül'de kademeli olarak açılması kararının ardından merak edilen konulardan biri de servis ücretleri oldu. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, konu ile ilgili toplantının 24 Eylül'deki UKOME toplantısında yapılmasının planlandığını ifade etti. Öztürk, salgın döneminde servis ücretleri konusunda büyükşehirden özel bir tarife talep ettiklerini açıkladı.

Yeni eğitim yılının 21 Eylül'de kademeli olarak başlayacağının altını bir kez daha çizen Hamza Öztürk, ''Okullar açılacak ama biliyorsunuz çocuklar 1 gün okula gidecek. Şu an için servis ücretleri konusu bu durumda bir aciliyet taşımıyor'' dedi.

Velilerin, ilk hafta çocuklarını okula kendilerinin götürmesi yönünde taleplerin bulunduğunu da söyleyen Öztürk, ''Bu talep bize velilerden geldi. Eğer başka bir talep gelirse de değerlendireceğiz'' açıklamasında bulundu.

"Yüze 50 kapasite getirilirse itiraz ederiz"

Yeni servis oturma düzenindeki soru işaretlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Öztürk, kendilerine yüzde 50 kapasite konusunda ne bakanlıktan ne de İl Milli Eğitim Bakanlığından böyle bir şart bildirildiğini ifade etti.

Öztürk, yüzde 50 kapasite şartının getirilmesi durumunda bu konuya itiraz edeceklerini söyleyerek, ''Siz 5 bin lira maaş alırken size 2 bin 500 lira verseler kabul eder misiniz? Bu arabalarımızın bir maliyeti var. Bunlar bir şekilde karşılanmalı ki biz de evimize ekmek götürelim. 7 aydır evimize ekmek götüremiyoruz. Artık bir çeyrek ekmek gitsin bizim evimize'' ifadelerini kullandı.