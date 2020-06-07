İstanbul'da şehirlerarası otobüs sefer sayısı günde 800'e yükseldi

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, "İstanbul'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle otobüsle seyahat izne tabi olunduğu dönemde günlük 30 sefer yapılıyordu. Seyahat sınırlaması kaldırıldıktan sonra sefer sayısı artarak günlük 800 oldu" dedi.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Özcan, şehirlerarası seyahat sınırlamasının 1 Haziran'da tamamen kaldırıldığını belirtti.

Özcan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın almış olduğu karar bizi çok mutlu etti. Kısıtlamanın kalkmasının etkisini firmalar olarak piyasada hemen gördük" diye konuştu.

Özcan, "İstanbul'da, Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle otobüsle seyahat izne tabi olunduğu dönemde günlük 30 sefer yapılıyordu. Şehirler arası seyahat sınırlaması kaldırıldıktan sonra sefer sayısı artarak günlük 800 oldu. İstanbul'dan otobüsler bütün şehirlere şu anda sefer yapıyor. Seferlerimizde hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Yolcularımızı istedikleri yere güvenli ve sağlıklı şekilde taşıyoruz. Koronavirüs önlemleri kapsamında yüzde 50 yolcu taşımacılığına devam ediyoruz. Bütün firmalarımız önlemlerini almış durumda. Tüm otobüsler, yazıhaneler, yolda mola verilen tesisler dezenfekte edilmiş durumda. Firma sahiplerimizin tamamı şu anda seferlerin başlatılmasından memnun. Eğer Koronavirüs biter ve tam kapasitesiyle çalışırsak piyasa daha iyi olacak." ifadesini kullandı.

Uluslararası uçak şirketlerinin de seferlere başlamasını beklediklerini anlatan Özcan, otobüslerin sadece şehirlerarası değil turizm amaçlı da çalıştığını ve bu kısıtlamanın da kalkmasının kendileri için önemli olduğunu sözlerine ekledi.