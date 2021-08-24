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İstanbul'da sanayi sitesinde bina çöktü

İstanbul Valiliği, "Alınan ilk bilgilere göre olayda yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı

24 Ağustos 2021 15:36

İkitelli'de bir iş yerinde meydana gelen çökme nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Masko Mobilyacılar Sitesi A Blok'ta bulunan bir iş yerinde çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün saat 15.15’te alınan bir ihbarda; Başakşehir İlçemiz İkitelli Organize Sanayi Bölgesi MASKO Mobilyacılar Sitesi’nde tek katlı bir mobilya atölyesinin çatısının çöktüğü bildirilmiştir. Olay yerine ivedilikle AFAD, İtfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilerek çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre olayda yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

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