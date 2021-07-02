İstanbul'da sahte para operasyonu; 5 milyon TL değerinde banknot ele geçirildi

İstanbul Bağcılar'da bir matbaaya yapılan baskında sahte olduğu anlaşılan 200 bin Euro, 200 bin dolar ve 1 milyon 200 bin liralık banknot ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Bağcılar'da bir matbaada sahte para basıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmaların ardından adrese operasyon düzenlendi. Baskında işyeri sahibi H.A. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır vaziyette, bin adet 200 Euro'luk banknot, 2 bin adet 100 dolarlık banknot ve 12 bin adet 100 liralık banknot ele geçirildi. Yaklaşık 5 milyon lira tutarındaki sahte döviz ve Türk parasından oluşan 15 bin sahte banknot bulunan adreste kalpazanlıkta kullanılan çok sayıda malzeme de ele geçirildi.