İstanbul'da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu

Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 137 bin paket kaçak sigara ile satışa hazır 224 adet sahte bandrollü ve bandrolsüz içki şişesi ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara ve alkollü içkiler ile ilgili çalışma yaptı. Polis ekipleri 14 Ekim günü Sultangazi ve 12 Ekim günü Gaziosmanpaşa iş yeri görünümlü iki farklı depoya operasyon düzenledi. Sultangazi'de düzenlenen operasyonda 137 bin paket kaçak sigara ele geçirilirdi. Ülke genelinde sahte alkol zehirlenmelerinin artmasıyla birlikte çalışmalarını arttıran ekipler Gaziosmanpaşa'da bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramalarda 224 adet sahte bandrollü ve bandrolsüz satışa hazır halde dolu alkollü içki şişesi, 950 adet sahte etiket, 2 bin 500 adet sahte bandrol tespit edildi. Her iki operasyonda da toplam 4 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.