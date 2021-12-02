İstanbul'da 10 ton sahte alkol ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Başakşehir, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa’da sahte alkol operasyonu yapıldı. Operasyon anı polis kamerasına yansırken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen 10 ton sahte alkolün piyasa değerinin 5 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; Başakşehir, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa’da, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin baskın yaptığı noktalarda gerçekleşen aramada, piyasaya sürülmek üzere ve metil alkolün damıtılmasıyla elde edilen 10 ton 557 litre sahte alkol, bin 275 litre etil alkol, 70 litre metil alkol, 4 bin 950 adet kapak, 450 adet boş alkol şişesi, 33 bin 400 adet etiket, 15 bin 500 sahte bandrol ve 1 adet kapaklama makinesi ele geçirildi.

Ele geçirilen 10 ton 557 litre sahte alkolün piyasa değerinin 5 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (İHA)