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İstanbul'da sağlık personeline şiddet uygulayan zanlılar tutuklandı

13 Şubat 2022 21:58

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir hastanede sağlık personeline fiziki ve sözel şiddet uygulayanların tutuklandığını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da bir hastanemizde serum iğnesinin çıkarılması sırasında canının yandığını söyleyen bir kişi, üç yakınıyla kasten yaralama, tehdit, hakaret başta olmak üzere 4 suç işledi." ifadesini kullandı.

Faillerin tutuklandığını vurgulayan Bakan Koca, "Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak." görüşüne yer verdi.

 

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