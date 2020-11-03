İstanbul'da rüşvet operasyonu: 14'ü kamu görevlisi 83 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul merkezli 8 ilde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, dolandırıcılık, sahtecilik ve rüşvet suçlarını işledikleri iddia edilen 14'ü kamu görevlisi 83 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve dolandırıcılık suçlarını işlediği iddia edilen 14'ü kamu görevlisi 83 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. İstanbul başta olmak üzere 8 ilde 103'ü İstanbul'da toplamda 111 adreste gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerin Türkiye'deki yabancılara sıra ve randevu vermeden para karşılığı ikametgâh verip usulsüzlük yaptıkları bu yollarla haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. (DHA)