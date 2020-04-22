T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da İETT otobüsüne çarpan tramvay raydan çıktı

Kazada otobüs şoförü ve vatman hafif şekilde yaralandı

22 Nisan 2020 11:20

İstanbul'da, Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki İETT otobüsüne çarpan tramvay raydan çıktı. Olay yeri çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Kazada otobüs şoförü ve vatman hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. 

ETİKETLER

istanbuliett otobüsüçarpışmaçarpmakazatramvay
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24