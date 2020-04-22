İstanbul'da İETT otobüsüne çarpan tramvay raydan çıktı

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>İstanbul'da, Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki İETT otobüsüne çarpan tramvay raydan çıktı. Olay yeri çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.</p>\n<p>Kazada otobüs şoförü ve vatman hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. </p>\n<p style="text-align:center;"><iframe src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x7tfyul" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>\n<p><em><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/04/1587544175679-ek-fotograf-sultangazide-raydan-cikan-tramvay-otobuse-carpti-5256-dhaphoto-1.jpg" alt width="660" height="371" /></em></p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/04/1587545320434-sultangazide-raydan-cikan-tramvay-otobuse-carpti-1-8281-dhaphoto-1.jpg" alt width="660" height="371" /></p>\n</body>\n</html>