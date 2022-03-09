İstanbul’da polis "dur" ihtarına uymayan otomobile ateş açtı: 1'i ağır 2 yaralı

İstanbul Ümraniye'de “dur” ihtarına uymayan ve kendisine silah gösterdiği iddia edilen otomobil sürücüsüne Komiser Yardımcısı A.K. 5 el ateş açtı. 21 yaşındaki otomobil sürücüsü Çağlar T. ağır yaralanırken, yolcu koltuğundaki 23 yaşındaki Deniz Ç. ise hafif yaralandı. Komiser Yardımcısı A.K. (30) gözaltına alındı.

Olay saat 02.00 sıralarında Ümraniye, Esenşehir Mahallesi'nde meydana geldi. 8 bekçi ile birlikte yol kontrol görevinde yer alan Komiser Yardımcısı A.K., şüpheli gördüğü otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtiyarına uymayan otomobil sürücüsü Çağlar T. iddiaya göre komiser yardımcısı A.K.'ye silah doğrulttu. Bunun üzerine A.K., Çağlar T.'nin otomobiline 5 el ateş açtı. Komiser yardımcısının açtığı ateşi sonucu otomobil sürücüsü Çağlar T. ensesinden, yolcu koltuğunda bulunan Deniz Ç. bacağından yaralandı. S.B. ise yara almadan yakalandı.

Çağlar T.'nin yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenilirken otomobilinde yapılan aramada tabanca bulundu. Çağlar T.'nin 18, Deniz Ç. ve S.B'nin ise 6'şar suç kaydı olduğu belirtildi.

Komiser Yardımcısı A.K. gözaltına alındı

Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Komiser Yardımcısı A.K., emniyetteki ifadesinde uygulama yaptıkları sırada 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli otomobilin içerisinden kendisine silah doğrultulduğunu ve bunun üzerine otomobilin arkasından ateş açtığını ileri sürdü.

Soruşturma devam ediyor

Komiser Yardımcısı A.K.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na mevcutlu şekilde sevk edilmesi bekleniyor. Dur ihtarına uymayan otomobilin içindeki şüpheliler hakkındaki soruşturma devam ediyor. (DHA)